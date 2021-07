Estoril chega a acordo com o Sporting e garante um reforço para o ataque

Leonardo Ruiz vai reforçar um dos sectores mais carenciados do plantel. Chega a título definitivo à Amoreira, mas o Sporting mantém 50 por cento do passe.

Leonardo Ruiz é reforço para o centro do ataque do Estoril, uma das posições mais carenciados do plantel, após a saída de Aziz. Ao que O JOGO apurou, a SAD canarinha chegou a acordo com o Sporting, clube que detinha os direitos desportivos do dianteiro colombiano, para uma transferência a título definitivo do jogador, que assina até 2024. Contudo, os leões mantêm 50 por cento do passe, ou seja, têm direito a metade do valor de uma futura venda.

Acaba assim a ligação de quatro anos do colombiano ao clube leonino, sem nunca ter feito num jogo pela equipa principal. Leonardo Ruiz, 25 anos, regressa também ao campeonato português, após uma época de cedência aos espanhóis do Logroñés, clube pelo qual apontou cinco golos em 31 jogos.

Formado no Atlético Nacional, o avançado saiu do seu país com 18 anos para os juniores do FC Porto, onde fez um jogo pela equipa B. Depois, mudou-se para o Sporting, onde se destacou pela equipa B. Durante a ligação aos leões, foi emprestado, além do Logroñés, ao Boavista, Zorya (Ucrânia) e Varzim.

Agora, já sem vínculo com o Sporting, muda-se para o Estoril, onde deve ser hoje apresentado.