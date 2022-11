Estoril bate o Benfica B em jogo particular

Redação com Lusa

Estoril vence Benfica B em jogo-treino a pensar na Taça da Liga.

Com o pensamento no jogo relativo à terceira jornada da Taça da Liga, perante o Académico de Viseu, o Estoril venceu, esta sexta-feira, o Benfica B 2-0, em jogo-treino.

Num encontro que opunha o Benfica B, quarto classificado da II Liga portuguesa, e o Estoril Praia, 12.º colocado da I Liga, os canarinhos revelaram-se mais fortes, marcando um golo em cada uma das partes.

O nigeriano Dele Yusuf abriu o marcador para o emblema da Linha de Cascais, que saiu para intervalo com a vantagem mínima e ainda marcou novo golo já no período final da partida, através do cabo-verdiano Gilson Benchimol.

A sessão, disputada à porta fechada, permitiu aos dois conjuntos garantir competição aos seus atletas.

O Benfica B não terá competição oficial até ao próximo dia 28 de dezembro, data em que volta a competir pela II Liga, ao passo que o Estoril Praia ultima a preparação para a deslocação a Viseu, na próxima quinta-feira, para defrontar o Académico local para a terceira jornada do Grupo H da primeira fase da Taça da Liga.