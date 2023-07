Estoril apresenta Heriberto Tavares como reforço por três temporadas

Redação com Lusa

Atuou em Espanha na última época.

O Estoril, da I Liga, anunciou a contratação do avançado Heriberto Tavares, de 26 anos, num acordo válido por três temporadas, até junho de 2026.

O emblema da Linha de Cascais apresentou o seu novo jogador através de um vídeo lançado na sua página e redes sociais, estando Heriberto imediatamente disponível para começar a trabalhar com o restante plantel estorilista.

Heriberto Tavares chega ao Estoril depois de ter representado o Ponferradina, da II Liga espanhola, por empréstimo do Famalicão, que, por sua vez, o havia recrutado junto dos franceses do Brest, em 2020/2021.

O avançado, que é conhecido no meio futebolístico por Heri, alinha preferencialmente como extremo e possui vasta experiência no futebol nacional, tendo, além do Famalicão, que representou por duas temporadas e meia, alinhado ao serviço de Moreirense e Boavista, também na I Liga portuguesa.

Heriberto Tavares será, assim, o primeiro reforço confirmado para o Estoril para a época 2023/2024, visto que até ao momento apenas registava três regressos após empréstimo e sete promoções desde a equipa sub-23 como novidades no seu plantel.