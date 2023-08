Estoril anuncia saída de Joãozinho: "Exemplo de profissionalismo e determinação"

Lateral esquerdo de 34 anos cumpriu quatro temporadas no Estoril, alinhando em 115 partidas.

O Estoril, da I Liga, anunciou esta terça-feira que o capitão Joãozinho vai deixar o clube ao fim de três temporadas e meia, em que registou dois golos num total de 115 jogos.

"A Estoril Praia - Futebol, SAD comunica oficialmente a saída do nosso capitão Joãozinho. Após 4 anos de dedicação pelas nossas cores, chegámos a acordo para seguirmos caminhos diferentes. Ao longo da sua história connosco, Joãozinho, foi um líder dentro de campo, um exemplo de profissionalismo e determinação, que inspirou os mais novos a comprometerem-se com os valores do clube. Gostaríamos de expressar a nossa gratidão pela forma dedicada com que sempre defendeu o símbolo que envergou. Desejamos ao Joãozinho o maior sucesso na sua trajetória profissional e pessoal. Fará sempre parte desta família", pode ler-se no comunicado publicado pelo emblema de Cascais.

Formado no Desportivo Olivais e Moscavide, Joãozinho passou pelo Mafra, Beira-Mar, Sporting, Braga, Sheriff (Moldávia), Astra Giurgiu (Roménia), União da Madeira, Kortrijk (Bélgica), Tondela e APOEL (Chipre) antes de ter rumado ao Estoril, em janeiro de 2020.

Na última época, o lateral esquerdo de 34 anos apontou um golo e quatro assistências em 30 jogos, ajudando os canarinhos a garantirem a permanência na I Liga.