Estoril anuncia reforço oriundo de emblema da Bundesliga

Johan Mina vai representar o Estoril, por empréstimo do Werder Bremen, até ao final desta temporada

Johan Mina, jovem ala nascido no Equador, foi cedido por empréstimo ao clube da Linha até maio de 2022

Poucas horas após oficializar a contratação do defesa Patrick William (ex-Famalicão), o Estoril anunciou, também esta terça-feira, a aquisição do extremo equatoriano Johan Mina, que foi emprestado pelo Werder Bremen (Bundesliga) até final desta época.

O jovem futebolista, de apenas 19 anos de idade e utilizador preferencial do pé esquerdo, atuou na última temporada pela equipa de juniores e ainda pela formação B do emblema germânico, ao qual chegou em 2020, proveniente do Emelec (Equador).

Na curta carreira de futebolista, à qual vai incluir, em 2021/22, a primeira experiência no futebol português, Johan Mina disputou também os campeonatos Sudamericanos de sub-15 e de sub-17 (2017 e 2019) e o Campeonato do Mundo sub-17 (2019).

No campeonato Sudamericano em que participou mais recentemente, que teve lugar no Perú há dois anos, o jovem extremo equatoriano destacou-se particularmente ao apontar seis golos em oito jogos.