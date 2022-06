Estoril: André Franco tem pretendente na La Liga

Valladolid subiu ao primeiro escalão do futebol espanhol e está interessado no médio do Estoril.

A boa época de André Franco, que foi o melhor marcador do Estoril, com 11 golos, tem levado à cobiça de vários clubes estrangeiros. Depois do interesse do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, surge de Espanha outro pretendente: o Valladolid.

Ao que O JOGO apurou, o médio-ofensivo, de 24 anos, está na lista de reforços dos espanhóis, que já contactaram a SAD canarinha e o empresário do jogador.

O criativo tem contrato até 2024 e os responsáveis estorilistas só devem aceitar uma transferência que ronde os cinco milhões de euros.