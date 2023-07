Estoril: Adrien Silva é um desejo complicado

Médio campeão europeu em 2016 acabou contrato com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, e já foi contactado pela SAD. Mas o ordenado é um entrave. O meio-campo é um dos setores mais desfalcados do plantel treinado por Álvaro Pacheco, depois das saídas de João Carvalho, Francisco Geraldes, João Gamboa, Rosier e Rafik Guitane.

A SAD do Estoril está atenta a várias possibilidades no mercado, principalmente aos jogadores que estão livres de contrato, e nesse sentido pretende trazer um reforço sonante. Trata-se de Adrien Silva, médio que ajudou a Seleção Nacional a conquistar o Euro"2016, fez ontem precisamente sete anos.

Agora com 34 anos, o médio terminou contrato com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, e está livre para assinar por outro clube. Face a essa situação, os estorilistas não perderam tempo a sondar Adrien Silva, para saber quais as condições salariais exigidas. E aí é que está o principal entrave à transferência para a Amoreira. O vencimento que o internacional português está habituado a ganhar vai muito acima do que o Estoril pode pagar. Logo, este é um desejo difícil e que só poderá concretizar-se caso o jogador abdique de muito dinheiro.

De qualquer forma, Adrien Silva já está a par da vontade dos canarinhos, que ficam a aguardar por uma decisão. Depois de 16 anos ligado ao Sporting, o médio saiu de Portugal no verão de 2017 para o Leicester e passou depois pelo Mónaco e Sampdoria.

O internacional português seria um reforço ideal, dado que a zona intermédia está muito desfalcada após as saídas de João Carvalho, Francisco Geraldes, João Gamboa, Rosier e Rafik Guitane.

José Fonte também é alvo

​​​​​​Adrien Silva não é o único campeão do Euro"2016 que está a ser sondando pelo Estoril. Como O JOGO também já noticiou, José Fonte, central de 39 anos, também foi contactado pelos estorilistas, depois de ter terminado contrato com o Lille, de França. O defesa até vê com bons olhos um regresso a Portugal, mas ainda não tomou nenhuma decisão, além de que o vencimento pode ser igualmente um entrave às intenções canarinhas. De momento, o único reforço do Estoril é o extremo Heriberto Tavares, que foi contratado ao Famalicão.