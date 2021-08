Esteve num Mundial de sub-17 pelo Brasil e vai reforçar ataque do Estoril

Arthur Gomes perto de ser oficializado como jogador do Estoril. Tem 23 anos e é avançado.

O avançado Arthur Gomes (ex-Atlético Goianiense), de 23 anos, está em vias de ser oficializado como jogador do Estoril. O extremo esquerdo brasileiro chega a Portugal esta noite, mas na bagagem traz já o acordo entre o Santos e o emblema da Linha, para um contrato de duração de três anos.

Para além do vínculo prolongado, o Estoril fica com 50% dos direitos económicos do atleta que se vai estrear fora do campeonato brasileiro.

Arthur Gomes foi cedido pelo Santos, em março passado, ao Atlético Goianiense, no entanto o acordo de empréstimo previa a hipótese de saída, caso surgisse uma proposta internacional, como o Atlético fez questão de explicar, nas suas redes sociais: "O Atlético Goianiense informa que o atleta Arthur Gomes não faz mais parte de seu elenco. Na cessão temporária, existia uma cláusula de liberação a qual, em caso de proposta para o exterior no mês de agosto, o atleta poderia ser liberado".

Perante a proposta, e considerando que estava a ter uma utilização irregular, o atleta terá manifestado o desejo de sair. A imprensa brasileira garante que o acordo de transferência foi alcançado no último sábado - dia em que o Estoril fez o primeiro jogo do campeonato, em Arouca (0-2) -, não avançado os valores do negócio. Natural de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, Arthur Gomes fez a sua formação no Santos e participou no campeonato do Mundo de sub-17, em 2015, contabilizando cinco jogos e um golo. Na última época, pelo Atlético Goianiense, participou em 28 jogos e marcou quatro golos.