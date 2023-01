Em final de contrato com o Estoril e com porta aberta em Inglaterra

Rosier pode deixar o futebol português neste mercado de janeiro.

Rosier tem vários clubes interessados, nomeadamente do segundo escalão do futebol inglês, e a SAD do Estoril pode aproveitar para fazer um encaixe financeiro, até porque o jogador está em final de contrato.

Por essa razão, o médio francês, de 24 anos, não deve ser convocado para a receção de segunda-feira ao Casa Pia, embora continue a treinar normalmente com o plantel.

Rosier tem 18 jogos disputados esta temporada ao serviço do Estoril.