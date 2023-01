Dani Figueira renova contrato com o Estoril

Dani Figueira renovou até 2025.

O Estoril, da I Liga, anunciou esta quarta-feira o acordo para renovar com o guarda-redes Dani Figueira até junho de 2025, depois de ter confirmado a contratação do médio João Gamboa e a renovação do defesa Joãozinho.

"A baliza do Mágico continua bem guardada," começou por publicar o emblema da Linha de Cascais em texto colocado nas suas redes sociais, no qual informa que o guardião de 24 anos seguirá na Amoreira por mais duas temporadas.

Na mesma publicação, o Estoril acrescenta que "focado, com ambição e pronto, o Dani Figueira continua em casa e prolonga o contrato até 2025", garantindo a continuidade do guarda-redes que tem assegurado a titularidade no conjunto de Cascais nas últimas quatro temporadas.

Dani Figueira manifestou a sua felicidade por seguir no clube que o estreou no principal escalão do futebol português.

"Estou muito feliz por continuar em casa e quero agradecer toda a confiança depositada em mim desde o primeiro dia," declarou o guarda-redes, que tem conhecido uma passagem de sucesso pelos canarinhos, ao serviço dos quais contabiliza um total de 90 aparições - 88 encontros oficiais pela equipa principal e dois pela equipa sub-23.

O habitual titular das redes do Estoril foi contratado em 2019/2020 junto do Vitória de Guimarães, clube no qual cumpriu grande parte da sua formação, durante dez anos (entre 2009 e 2019), com uma passagem pel"Os Sandinenses pelo meio, em 2011/2012.

Antes, Dani Figueira representou o Santa Eulália, emblema no qual iniciou a prática desportiva, e continuará, desta forma, a concorrer por um lugar na baliza estorilista com os companheiros de posição Pedro Silva e Jota Oliveira, com os quais discutirá a titularidade no próximo jogo, marcado para sábado, pelas 15h30, e no qual o Estoril se deslocará ao reduto do Arouca na 15.ª jornada da Liga Bwin.