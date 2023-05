Continuidade de Ricardo Soares no banco do Estoril é praticamente certa

Opção de renovação de contrato do treinador deve ser acionada.

Ricardo Soares deve continuar no comando técnico do Estoril na próxima época. O contrato do treinador, de 48 anos, acaba no final desta temporada, mas há uma opção para renovar o vínculo que, ao que O JOGO apurou, estará prestes a ser acionada. As duas partes estão satisfeitas com o trabalho realizado e o objetivo principal, que era a permanência, foi alcançado na jornada passada.

Contratado para render Nélson Veríssimo no princípio de março, Ricardo Soares conquistou nove pontos em dez jogos, fruto de três vitórias, desde que chegou à Amoreira. Face à irregularidade dos três últimos classificados nos momentos mais conturbados do Estoril, essa pontuação foi suficiente para alcançar a permanência, quando ainda faltam jogar duas jornadas até final da temporada.