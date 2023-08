Continuidade de Léa-Siliki no Estoril por decidir

Médio não entra nas contas de Álvaro Pacheco e poderá deixar o clube em breve.

Léa-Siliki está a treinar com o plantel do Estoril, mas não deve fazer parte do grupo final de Álvaro Pacheco. Ao que O JOGO apurou, o médio camaronês não entra nos planos do treinador e os reforços que chegaram recentemente para a linha intermédia indicam que a saída é o cenário mais provável, até porque o seu nome não aparece entre os inscritos na Liga.

Contratado ao Rennes no verão passado, Léa-Siliki foi frequentemente utilizado na época passada quando Nélson Veríssimo era treinador, mas perdeu espaço com a chegada do técnico Ricardo Soares.