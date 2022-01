Com Chiquinho no Wolverhampton, Elias Achouri pode regressar ao Estoril

O ala francês, de 22 anos, ainda fez pré-época sob as ordens de Bruno Pinheiro e chegou a ser utilizado na Taça da Liga, frente ao Nacional.

Com a saída de Chiquinho para o Wolverhampton (Inglaterra), a SAD do Estoril procura agora um reforço para alas do ataque. Como O JOGO adiantou, Rodrigo Martins, extremo do Mafra, é uma das opções para suprir esta vaga no sector mais adiantado, mas há também uma alternativa interna que está a ser avaliada pela SAD canarinha: Elias Achouri, atualmente ao serviço do Trofense, por empréstimo.

Campeão da Liga Revelação em 2020/21, o ala francês, de 22 anos, ainda fez pré-época sob as ordens de Bruno Pinheiro e chegou a ser utilizado na Taça da Liga, frente ao Nacional. Contudo, para jogar de forma mais regular, Elias Achouri acabou cedido ao Trofense. A experiência no emblema da Trofa está a correr bem, e prova disso são os três golos já apontados.

Os números do extremo francês nesta cedência estão a ser analisados pela SAD canarinha e as boas exibições realizadas podem valer um regresso â Amoreira já nesta janela de mercado.