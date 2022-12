Cobiça por Francisco Geraldes aumenta com janeiro mais perto

Médio está em final de contrato e há uma possibilidade de sair em janeiro.

No entanto, a renovação também não está descartada pela SAD canarinha

O mercado de janeiro pode trazer algumas mudanças no que diz respeito a saídas do plantel do Estoril e há algumas situações que estão a ser avaliadas pela SAD, juntamente com o treinador Nélson Veríssimo. Um dos processos, ao que O JOGO apurou, é o de Francisco Geraldes.

O médio, de 27 anos, está em final de contrato e esta pode ser a última oportunidade para os estorilistas fazerem um encaixe financeiro. Além disso, o jogador está a ser seguido por alguns clubes.

O camisola 10 cumpre a segunda temporada na Amoreira. Chegou proveniente do Rio Ave e já fez 49 jogos pelo emblema estorilista, apontando três golos e efetuando quatro assistências.

Porém, nada está decidido e até agora ainda não chegaram propostas à Amoreira. E, por outro lado, a hipótese do criativo renovar de contrato também não está posta de parte, até porque tem sido um elemento importante desde que chegou ao Estoril. Ou seja, é uma situação que vai ser avaliada pela SAD, em particular pelo diretor desportivo, Pedro Alves.

Formado no Sporting, Francisco Geraldes chegou a jogar pela equipa principal dos leões, antes de se mudar para o Rio Ave.

Depois da descida dos vila-condenses em 2021, o médio-ofensivo mudou-se para os canarinhos, onde já fez 49 jogos e apontou três golos. Esta época, ganhou ainda mais preponderância no onze, depois da saída de André Franco para o FC Porto.