Chiquinho rende 3,5 M€ ao Estoril e substituto pode chegar da Liga SABSEG

O extremo vai assinar até 2026 com o Wolverhampton e é esperado na segunda-feira em Inglaterra para fazer exames médicos

Chiquinho está a caminho do Wolverhampton. Ao que O JOGO apurou, a SAD do Estoril já chegou a acordo com o emblema de Inglaterra, que vai pagar 3,5 milhões de euros pelo extremo, 21 anos, valor que pode ascender aos cinco milhões caso o jogador cumpra uma série de objetivos.

O internacional sub-21 é esperado na segunda-feira em Inglaterra, onde vai realizar os exames médicos antes de assinar um contrato até 2026 pela equipa treinada por Bruno Lage e onde vai encontrar vários portugueses, entre eles Toti Gomes, com quem partilhou o balneário nos canarinhos e que, depois ter estado emprestado ao Grasshoppers (Suíça), se estreou no sábado no Wolverhampton.

Na Amoreira desde o escalão de juniores, Chiquinho impôs-se na equipa principal esta época.

Rodrigo Martins é hipótese

Com Chiquinho a caminho do Wolverhampton, a SAD do Estoril procura agora colmatar esta vaga no ataque e a alternativa poderá vir do Mafra. Trata-se, ao que O JOGO apurou, de Rodrigo Martins, extremo de 23 anos que, com três golos e quatro assistências, tem sido uma das figuras do 10.º classificado da Liga SABSEG e semifinalista da Taça de Portugal.

Caso esta transferência se concretize, é também um regresso às origens do camisola 7 dos mafrenses, uma vez que representou os canarinhos nos últimos anos de formação.