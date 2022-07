Central rescindiu com o Benfica e junta-se a Nélson Veríssimo no Estoril

Pedro Álvaro vai assinar por três anos com a equipa da Liga Bwin

Pedro Álvaro vai ser reforço do Estoril. Ao que O JOGO apurou, o central, de 22 anos, foi um dos primeiros pedidos no novo treinador canarinho, Nélson Veríssimo, com quem já trabalhou na equipa B dos encarnados.

O defesa chega a Amoreira a título definitivo e vai assinar por três anos. Contudo, o emblema benfiquista mantém 50 por cento dos direitos desportivos do jogador, a exemplo do que aconteceu recentemente com a transferência de Tiago Araújo, um dos reforços estorilista para a próxima temporada.

Termina, assim, uma ligação de quase uma década de Pedro Álvaro ao Benfica, emblema onde não cumpriu nenhum minuto na formação principal. No Estoril, poderá ter a sua primeira experiência efetiva na Liga Bwin, depois de uma passagem atribulada pelo Belenenses em 2020.

No Jamor, o central teve uma série de lesões que o impediram de ser opção e voltou à Luz em janeiro, então para integrar a equipa B dos encarnados.

Com a chegada deste reforço, Nélson Veríssimo fecha o centro da defesa, onde conta também com Lucas Áfrico, Bernardo Vital e Volnei.

Quando for oficializado, Pedro Álvaro será o quinto reforço canarinho para a próxima temporada.