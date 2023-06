Central na lista de compras do Estoril

Lucas Áfrico e Mexer saíram do plantel canarinho e é preciso reforçar a posição.

Com as saídas de Lucas Áfrico e Mexer, a posição de central tornou-se uma das prioridades em termos de reforços para o plantel do Estoril. Da época passada transitam Bernardo Vital e Pedro Álvaro, enquanto Volnei volta após empréstimo à Oliveirense.

Mesmo com este regresso, fica a faltar um elemento para completar as opções dos canarinhos no eixo defensivo.