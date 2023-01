Cauê Caruzo, jovem jogador brasileiro, é reforço do Estoril

Avançado de 20 anos pertencia ao São Paulo e já foi inscrito na Liga. Duarte Carvalho está de regresso, após empréstimo ao Torreense.

A divulgação da primeira lista de contratos registados na Liga no dia de fecho de mercado trouxe uma novidade no Estoril. Esta foi Cauê Caruzo, avançado que os canarinhos recrutaram ao São Paulo neste defeso. O agora reforço estorilista foi um dos destaques do emblema paulista na última Copinha, o maior torneio do Brasil no escalão de sub-20.

Além de Cauê Caruzo, esta primeira lista de inscrições também indicou que o médio Duarte Carvalho foi integrado no plantel, depois de ter estado emprestado ao Torreense na primeira metade da época.