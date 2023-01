Cassiano é reforço para o ataque do Estoril

Cassiano com a camisola do Vizela

Avançado brasileiro está de volta a Portugal para colmatar uma possível saída de Erison, que vai reforçar o São Paulo

O Estoril continua muito ativo no mercado, procurando sobretudo reforçar o sector atacante. Depois de ter garantido a contratação de Carlos Eduardo (ex-Palmeiras, Brasil), a SAD canarinha fechou a transferência de um outro avançado, este já um velho conhecido do futebol.

Trata-se de Cassiano, dianteiro brasileiro, de 33 anos, que já jogou no Boavista e Vizela e que estava nos sauditas do Al-Faisaly. Ao que O JOGO apurou, o jogador é esperado na Amoreira nos próximos dias para assinar um contrato válido por um ano e meio, ou seja, até 2024.

O Estoril vai ser o terceiro clube que Cassino representa em Portugal, depois do Vizela e Boavista. O dianteiro brasileiro estava no Al-Faisaly, da Arábia Saudita

Com a chegada de Cassiano, Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, vê assim as opções para o ataque alargadas e esta contratação vem em boa hora, até porque há um jogador da mesma posição de saída. O Botafogo decidiu terminar o empréstimo de Erison, que vai regressar ao Brasil para ser cedido ao São Paulo.

Termina assim a aventura do avançado brasileiro, de 23 anos, que fez jogos pelo canarinhos e apontou quatro golos. Perante este cenário, a SAD canarinha estorilista não perdeu e avançado para a contratação de Cassiano.