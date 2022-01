Casos de covid-19 aumentam e Estoril intensifica contactos com o FC Porto

Já há mais de 30 elementos da estrutura da SAD infetados com covid-19 e os canarinhos voltaram a solicitar ao FC Porto o adiamento do encontro, agendada para sábado.

O surto de covid-19 continua a alastrar-se no Estoril e, ao que O JOGO apurou, os testes realizados esta terça-feira detetaram mais casos positivos. Neste momento, o número de infetados já ultrapassa os 30 casos, entre jogadores, equipa técnica e elementos do staff, situação que coloca em causa a realização do jogo com o FC Porto, agendado para sábado, no Estádio António Coimbra da Mota.

Por entender que o surto está longe de estar controlado, dado que todos os dias aparecem novos casos, os canarinhos intensificaram as conversações com os dragões, para que o jogo se realize noutra data.

Até porque até o plano B delineado pela SAD estorilista, que era jogar com elementos dos sub-23, também se afigura complicado, dado que o surto já se alastrou aos jogadores da equipa secundária.

Recorde-se que, na última Assembleia Geral da Liga, os clubes aprovaram que uma equipa tem de ter no mínimo 13 jogadores na ficha de jogo. Um número que, com o aumento exponencial de casos, o Estoril pode não ter no próximo sábado.