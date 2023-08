Carné fecha a baliza do Estoril e a defesa compõe-se

Ex-guarda-redes do Marítimo acertado, enquanto Erick Cabaço e Raúl Parra estão a ser negociados. Mangala terá ainda de ser aprovado nos testes físicos; Apesar do currículo invejável, Mangala está sem jogar há mais de um ano, desde que deixou o Saint-Étienne. Por essa razão, o internacional francês vai ser avaliado pela equipa técnica.

Ainda com o plantel longe de estar fechado, o Estoril continua muito ativo no mercado e o dia de ontem foi provavelmente um dos mais agitados para os responsáveis do clube, que fecharam a contratação de Marcelo Carné (ex-Marítimo) e estão a negociar o lateral-direito Raúl Parra (Cádiz) e o central Erick Cabaço (Getafe). E há ainda o caso de Mangala, central internacional francês que está a treinar à experiência.

Mas, vamos por partes, a começar por Marcelo Carné, guarda-redes brasileiro de 33 anos, que rescindiu ontem contrato com o Marítimo. O guardião não demorou muito tempo a arranjar novo clube e chegou a acordo com os canarinhos. Vai lutar com Dani Figueira por um lugar na baliza e deve assinar até 2025.

Já Raúl Parra é um lateral-direito espanhol, de 23 anos, que pertence ao Cádiz. A Imprensa espanhola avançou ontem que o defesa estava a caminho da Amoreira em definitivo, mas, ao que O JOGO apurou, as negociações ainda não estão fechadas. Também ainda a ser negociado está o central uruguaio Erick Cabaco, de 28 anos. O jogador pertence aos quadros do Getafe e no ano passado jogou por empréstimo no Granada. O defesa foi internacional pelo Uruguai no escalão de sub-20, tendo até participado no Mundial da categoria, em 2015.

Por fim, há Mangala, já com um pé na Amoreira, onde treina com o plantel. O internacional francês, de 32 anos, juntou-se ao plantel do Estoril, que até sábado estará a estagiar em Guimarães. No entanto, como O JOGO noticiou, o antigo jogador do FC Porto vai passar por um período de testes antes de assinar um eventual contrato com os estorilistas. Isto porque, embora tenha um currículo invejável, dado que, além dos dragões, representou Manchester City, Everton e Valência, o defesa central já não compete há mais de um ano, altura em que deixou o Saint-Étienne. A esse facto estão também associados alguns problemas físicos que o afetaram nas últimas épocas, nomeadamente uma lesão grave no joelho direito, que sofreu quando passou pelo Everton.

Mais laterais devem chegar

Mesmo que se concretizem as contratações de Raúl Parra, Erick Cabaço e Mangala, a defesa do Estoril não fica ainda fechada. O treinador Álvaro Pacheco ainda deve receber mais um lateral para cada flanco. Recorde-se que os canarinhos perderam os dois jogadores do lado direito da defensiva, com Tiago Santos a transferir-se para o Lille e Shaquil Delos a rescindir. Já do lado esquerdo, os estorilistas perderam Joãozinho, que era o capitão desde 2020 e que, depois de rescindir, foi anunciado, ontem, como reforço do Torreense.