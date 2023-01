Carlos Eduardo a chegar para reforçar Estoril

Extremo brasileiro deixou o Palmeiras e vai assinar contrato com os canarinhos até 2025

Carlos Eduardo vai ser reforço do Estoril. O JOGO sabe que o extremo brasileiro, de 26 anos, vai assinar um contrato de duas épocas e meia com os canarinhos, isto é, até junho de 2025. O Palmeiras, de Abel Ferreira, conserva 40 por cento do passe do jogador.

Depois de empréstimos ao Bragantino e Atlético Paranaense, do Brasil, Carlos Eduardo desvincula-se do clube de São Paulo e prepara-se para vestir a camisola do Estoril. Esta, contudo, não será a primeira experiência do extremo fora do seu país, uma vez que já passou pelos egípcios do Pyramids, em 2019.

Com a chegada deste jogador, Nélson Veríssimo, treinador da equipa estorilista, vê assim reforçado um dos setores do plantel que tinha menos opções. A pouco mais de uma semana para o fecho do mercado, Carlos Eduardo é esperado em Portugal nos próximos dias, de maneira a ser apresentado oficialmente pela SAD estorilista.