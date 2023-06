Lateral esquerdo dos canarinhos tem mercado na Hungria e no Azerbaijão.

Joãozinho tem sido peça nuclear no Estoril nos últimos três anos, situação que atraiu a cobiça de emblemas da Hungria e Azerbaijão. Apesar do interesse, o lateral-esquerdo e capitão deve permanecer na Amoreira.

Noutro plano, os canarinhos iniciam a pré-época no próximo dia 30, com exames médicos, e o primeiro treino sob as ordens Álvaro Pacheco é a 3 de julho.