Declarações do treinador do Estoril Praia em reação à derrota, por 2-3, diante do agora líder isolado FC Porto, em mais um jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin

Exibição: "Fizemos um grande jogo. É um adversário muito mais forte do que nós. Temos que nos defender. Soubemos jogar, criar perigo em certos momentos. Estou muito orgulhoso pelo que foi feito. No Moreirense, merecemos menos tudo menos perder [1-0]. Hoje, aqui, foi totalmente diferente, com uma satisfação enorme, após uma semana extremamente difícil, sem conseguir treinar com a equipa, com poucos jogadores. Fizemos um jogo muito interessante e merecíamos mais do que esta derrota."

Futuro: "Ninguém vive de vitórias morais. O grupo sai fortalecido, como sai sempre quando tem maus resultados. O mau resultado em Moreira de Cónegos fortaleceu-nos para este jogo. Não direi que este [desaire ante o FC Porto] nos fortaleça para o futuro."

Picardia entre bancos: "É um bocadinho de show de toda a gente. Faz parte do jogo. Umas picardias, ofensas que terminam após o apito final."

Reparos à arbitragem: "Claramente, o lance do jogo seria o 3-1 aos 75 minutos [golo anulado a Rui Fonte na sequência de falta assinalada a Gamboa]. Poderíamos ter dado uma machadada no FC Porto. Não tendo visto o lance, a haver alguma coisa, ocorreu longe da bola, sem influência no golo. O toque não está relacionado com o golo. Além da nossa quebra física, senti que o campo inclinou um bocado, não querendo ser deselegante. Senti que deixou de haver faltas."

Recorde o lance do golo anulado a Rui Fonte: