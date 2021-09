Bruno Pinheiro relativiza: "Jogadores sabem que, mais cedo ou mais tarde, vão voltar às vitórias"

Declarações do treinador do Estoril em reação, este domingo, à derrota com o Sporting (0-1), em jogo da sexta jornada da Liga Bwin, na qual a equipa da Linha ocupa a quarta posição, com 13 pontos, menos um do que o campeão nacional

Justiça: "É um resultado justo. O Sporting foi mais dominador, mas consentimos algum domínio. Soubemos fechar os caminhos da baliza, pena não termos saído em transições que poderiam ser favoráveis, cometemos erros em saídas e foi aí que apareceram as situações de maior perigo do Sporting. Na segunda parte, tivemos o jogo controlado, com o mesmo ritmo, concedemos um penálti e depois não fomos suficientemente capazes de contrariar o resultado."

Bons momentos: "É um orgulho liderar este grupo de trabalho. São homens realmente profissionais, sérios, familiares. Estamos a criar um grupo com espirito muito idêntico, com características diferentes. Ainda hoje, dos 20 convocados, dez eram novos. Muitos chegaram na parte final do mercado. Passamos por um período de adaptação, daqui a umas semanas estaremos mais fortes. Esse é o desejo."

Confiança: "Quando os jogadores são competentes, o treinador não tem muita preocupação. O treinador tem que propor uma ideia de jogo que os jogadores acreditem. Eles sabem que, mais cedo ou mais tarde, vão voltar às vitórias. É só uma questão de jogar melhor do que o adversário. Esta derrota não vai fazer mudar de nada. Teremos a mesma ideologia e princípios, procurar ser feliz."