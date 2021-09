Bruno Pinheiro questiona VAR: "Um penálti que me parece que só pode ser duvidoso..."

Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, após o empate com o Boavista (1-1), esta segunda-feira, no estádio do Bessa, em jogo da 7.ª jornada da Liga Bwin.

Análise do jogo: "Faz parte do jogo [ter momentos melhores que outros]. Se conseguíssemos ser fortes os 90 minutos... Faz parte do jogo, o adversário tem mérito. Às vezes é preciso um pouco de tempo para compreender o jogo, começar a quebrar um bocadinho mais o adversário para se ter mais tempo e espaço para se jogar e a partir do momento que conseguimos isso o jogo teve sentido único".

Penálti para o Boavista: "Pena que tenhamos sofrido um golo, não vi nem vou discutir, mas com um penálti que me parece que só pode ser duvidoso. Quando é preciso cinco minutos para analisar um lance que supostamente é braço... Ou é braço ou não é. Não me parece que leve tanto tempo para analisar. Não tendo visto, então não sei, mas cinco minutos para analisar parece um exagero. Se há dúvidas, acho que não faz sentido ser assinalado".

Empate fora: "De qualquer forma, estou triste por perder aqui dois pontos porque vínhamos com a ambição de ganhar os três pontos em casa de um adversário direto e não conseguimos. Mas estou muito orgulhoso pela qualidade do jogo que os jogadores conseguiram impor durante a segunda parte. Acho que reforçaram o brilhantismo na segunda parte".

Um ponto: "É sempre importante somar, temos a noção de qual é a nossa luta, queremos somar o máximo de pontos possíveis e tirar um ponto de um adversário direto na sua casa não deixa de ser positivo, mas não era de todo o resultado que pretendíamos e isso deixa-nos tristes".

Insatisfeito: "Podíamos ter mais [pontos], somos ambiciosos, somos humildes, somos trabalhadores, queremos muito jogar melhor que os adversários para justificar os três pontos tal como hoje, mas infelizmente nem sempre se consegue. A nossa luta é essa para aumentar as probabilidades para ganhar os jogos".