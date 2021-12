Bruno Pinheiro: "Queria destacar o Ricardo Horta, um jogador fantástico"

Declarações do treinador Bruno Pinheiro após o Braga-Estoril (2-) da 13ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Defrontámos uma das grandes equipas portuguesas. O Braga é um grande em tudo. Conseguimos vir aqui fazer um bom jogo, apesar da vitória ser justa, merecíamos o golo. Fizemos tudo por isso. Aquele trabalho de primeira parte em que o Braga aperta e aperta, acaba por ter os seus frutos na segunda parte, porque também desgasta o adversário e obriga a fazer muita falta e, consequência dessas faltas, aconteceu a expulsão. Lamento que a seguir à expulsão tenha havido pouco tempo útil de jogo, de uma forma consentida. Por exemplo, um cartão amarelo ao Matheus na primeira vez que faz aquela situação de reter a bola, acho que traria mais tempo de jogo e dar-nos-ia mais condições para eventualmente tentar fazer um golo e termos a esperança de arrancar aqui um ponto".

Elogios a Ricardo Horta e novamente ao Braga: "Queria destacar o Ricardo Horta, um jogador fantástico e que esteve mais uma vez num bom nível. O Braga está num bom momento, até nisso não fomos tão sortudos, mas, apesar de tudo, o Estoril esteve muito bem no global".

Golos sofridos: "Os golos foram ingenuidade nossa na forma como a bola chegou a essa zona do campo. Só uma equipa com jogadores com muita qualidade é que é capaz de fazer essas dinâmicas ao primeiro toque. São fortíssimos. O problema não foi quando a bola estava ali, o problema foi antes que nunca deveria ter chegado nalguns lances que eram facilmente controlados por nós e que acabámos por facilitar".

Primeira derrota fora: "Fica um amargo de boca pelo resultado. Um golo ter-nos-ia relançado e teria feito crescer ainda mais o Estoril. Chegar à 13.ª jornada com duas derrotas - uma em casa, por 1-0, com o campeão nacional, outra fora com um Braga fortíssimo - não envergonha ninguém. Estamos no caminho certo".