Bruno Pinheiro punido com 11 dias de suspensão

Castigo do Conselho de Disciplina por "declarações proferidas na flash-interview e na conferência de imprensa" do jogo da primeira volta com o FC Porto,

O Conselho de Disciplina aplicou um castigo de 11 dias de suspensão a Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, por factos ocorridos no jogo da primeira volta com o FC Porto. O técnico foi também multado em 1.530 euros.

Segundo se lê no comunicado do CD da FPF, o treinador do Estoril foi punido por "eventuais declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem na flash interview e na conferência de imprensa relativas ao jogo n.º 11708 da jornada 17 da Liga Portugal bwin, época desportiva de 2021/2022, disputado, no estádio António Coimbra da Mota, em 8 de janeiro de 2022, entre a Estoril Praia - Futebol SAD e a Futebol Clube do Porto - Futebol SAD, com repercussão na comunicação social."