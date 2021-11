Bruno Pinheiro, o empate "adequado" em Vizela e a "admiração" por Álvaro Pacheco

Declarações do treinador do Estoril Praia em reação ao empate a um golo na visita ao reduto do Vizela (1-1), referente à 11.ª jornada da Liga Bwin, ocorrida este sábado

Justiça do resultado: "É capaz de se adequar, apesar de eu achar que o Estoril foi superior taticamente no jogo. O empate ajusta-se, mas fiquei com a sensação de que o Estoril [Praia] foi uma equipa melhor. Se pensarmos que o Vizela é uma equipa altamente agressiva e pressionante, e que hoje não se viu essa pressão, percebe-se que o Estoril esteve bem no jogo."

Melhores ocasiões: "Faltou-nos no início da segunda parte alguma objetividade no último terço, que nos poderia dar três pontos. Acho que as melhores oportunidades [no jogo] são nossas. O golo do Vizela acabou por nos dar a objetividade que nos estava a faltar. A partir desse momento, fizemos o mesmo, mas fomos muito mais capazes de chegar ao último terço."

Qualidade de jogo e mérito em estar na I Liga: "Acredito que sim [os treinadores do Estoril Praia e do Vizela merecem estar na I Liga], pelo trabalho que foi feito no ano passado. Na minha opinião, o Vizela e o Estoril foram as melhores equipas da II Liga. Merecemos estar aqui os dois. No ano passado, não me manifestei em relação ao Álvaro [Pacheco], mas a admiração é recíproca [depois de o treinador do Vizela ter dito que admira o seu trabalho]. Apesar de estilos muito diferentes, ele sabe que gosto muito do trabalho dele, embora defenda outra filosofia de jogo."