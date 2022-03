Bruno Pinheiro: "Nas vitórias o segredo é ser mais regular"

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril

Redação com Lusa

Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, após a vitória por 2-0 na receção ao Portimonense, na 26ª jornada da Liga Bwin

Segredo da vitória: "Sinceramente nas vitórias o segredo é ser mais regular. Fomos mais competentes que o adversário durante os 90 minutos, quando o fazemos aumentamos as probabilidades. Acho que fomos mais competentes que um adversário que é bastante difícil de defender, tem muita qualidade individual, do meio-campo para a frente são muito fortes".

Motivos para a falta de consistência: "Às vezes temos de enquadrar os maus resultados, não devemos esquecer que o Estoril tem tido resultados negativos em que tem estado quase sempre a ganhar e ainda tivemos uma série de constrangimentos como o surto de Covid ou o adiamento do jogo com o Arouca que fez com que tivéssemos tido um calendário muito apertado, são fatores que influenciam".

​​​​​​​Recurso a posições adaptadas: "Nesta época já utilizámos sete jogadores como defesas centrais. São fatores que acabam por nos intranquilizar um pouco, fomos infelizes em algumas derrotas, mas estes 90 minutos foram muito merecidos, tivemos as melhores oportunidades, boas, e a vitória é justíssima.

Apoio dos adeptos: "Relativamente ao apoio dos adeptos, têm sido fantásticos, mesmo quando em casa tivemos dificuldades em ganhar jogos, tivemos sempre o reconhecimento dos adeptos e é sempre importante retribuir esse apoio".

Ucrânia: "O apoio à Ucrânia não me surpreende, antes pelo contrário. O clube tem estado estado envolvido em várias ações de solidariedade juntamente com a Câmara Municipal de Cascais. O Estoril é um clube muito solidário e acho que deve manter-se esse tipo de campanhas e e rezarmos para que nunca nos atinja a nós".