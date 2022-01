Bruno Pinheiro: "Não estou preocupado, porque que quem joga assim..."

Declarações do treinador do Estoril, Bruno Pinheiro, após a derrota (3-1) em Guimarães, para a ronda 19 do campeonato.

O jogo: "Houve alternância no domínio. O [Vitória de] Guimarães entrou mais forte em termos de domínio de bola, mas o Estoril não se preocupou com a quantidade de bola, mas sim com a qualidade com que jogou. Fizemos um belíssimo jogo. Não tendo rematado mais do que o adversário, rematámos em melhores condições do que o adversário. O Vitória marcou mais golos. Para além de achar que o resultado foi desnivelado, não merecíamos sair daqui derrotados."

Cinco jogos sem vencer: "Não estou preocupado, porque que quem joga assim só pode estar de consciência tranquila. É desconfortável não pontuar. Não sei se a falta de pontos nos últimos jogos nos condicionou. Neste jogo, tínhamos a obrigação de assumir mais o jogo com bola no início da segunda parte. A vontade era ganhar três pontos. No final, a equipa assumiu-se. Não jogámos mais do que o Vitória, mas tivemos mais critério com bola."

Qualidade de jogo: "Quanto à intranquilidade dos resultados, não há vitórias morais. Não estamos habituados a tantos jogos sem ganhar, nesta época e na época passada. Esta situação deixa-nos desconfortáveis, mas estamos tranquilos com a nossa qualidade de jogo."