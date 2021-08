Declarações do treinador do Estoril após o triunfo por 3-1 em Paços de Ferreira, para a terceira jornada da Liga Bwin.

O jogo: "O Estoril foi dominador, a melhor equipa em campo nos 90 minutos e penso que a vitória foi inteiramente justa. O golo surge contra a maré do jogo, numa falha nossa, por demais evidente, mas a desvantagem era um resultado enganador, num primeiro tempo em que tivemos, creio, uns oito ou nove remates. Acho que nos faltou alguma ambição no último terço, porque o jogo parecia confortável para nós."

Mensagem: "Fui altamente agressivo com os meus jogadores [na sequência do golo pacense e da pausa para hidratação], por estarem com tanta qualidade de jogo e sem acutilância ofensiva e foi isso que lhes disse. E resultou."

Calendário: "No ano passado fomos a quarta equipa em Portugal com mais jogos em toda a época e não vejo [o acumulado de jogos do Paços] uma vantagem tão grande para o Estoril, porque não estamos a falar de uma carga inteira de jogos, mas apenas do início de época".