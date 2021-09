Bruno Pinheiro foi eleito o melhor treinador do mês da Liga Bwin

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, foi eleito o melhor treinador em agosto no principal escalão nacional

Técnico estorilista, de 44 anos, recebeu 40% dos votos e ficou à frente dos hómologos Jorge Jesus (Benfica) e João Pedro Sousa (Boavista)

Timoneiro do sensacional Estoril, por agora invicto vice-líder da Liga Bwin, com quatro vitórias e um empate em cinco jornadas, Bruno Pinheiro foi eleito o melhor treinador em agosto no principal escalão nacional, anunciou, esta sexta-feira, a Liga Portugal.

No mês em questão (quatro rondas disputadas), a recém-promovida equipa da Linha venceu o Arouca (0-2), o Paços de Ferreira (1-3) e o Marítimo (2-1) e empatou com o V. Guimarães (0-0)

"É um motivo de satisfação ver o nosso trabalho reconhecido pelos nossos pares, algo que simultaneamente também se traduz num fator de motivação para podermos continuar o nosso trabalho", afirmou, motivado, o técnico estorilista.

Vencedor, pela primeira vez na carreira, do prémio Vítor Oliveira, Bruno Pinheiro recolheu 40% dos votos atribuídos pelos colegas em competição, ficando à frente de Jorge Jesus (Benfica, 36%) e João Pedro Sousa (Boavista, 9%).

Um dos responsáveis pelo começo deveras auspicioso do Estoril na Liga Bwin, o treinador, de 44 anos, associou a eleição ao notável pecúlio exibicional da equipa da Linha nas primeiras quatro jornadas, denotando ambição em vencer.

"A ideia de jogo também ajudou, tal como a qualidade do trabalho. Trabalhamos para apresentar uma ideia de jogo que seja compatível com os jogadores e com a competição, para que nos permita ter mais probabilidades de ganhar", referiu.

Sem qualquer derrota sofrida, e com 13 pontos somados em 15 possíveis, o Estoril ocupa, atualmente, o segundo lugar da classificação da Liga Bwin, prova na qual terá, no domingo, um teste de fogo: a receção ao campeão nacional Sporting.