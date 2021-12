Bruno Pinheiro esclarece: futuro é "assunto encerrado", mas deixa dúvida no ar

Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, após o empate com o Famalicão, 2-2, em jogo da 15ª jornada da Liga Bwin.

Confirma que a partir desta sexta-feira o Estoril é passado? "Não. Não queria muito falar muito no assunto, julgo que o Estoril irá fazer algum comunicado ou algo do género amanhã, mas é assunto encerrado. Estou por aqui."

Confirma palavras do vice-presidente do Besiktas, que disse estaria "em breve" em Istambul? "Não confirmo."

Caso seja o último jogo no comando do Estoril, tem alguma mensagem? "Não há mensagens para deixar. Nada, nada, assunto encerrado. Não quero falar sobre isso."

Análise ao jogo com o Famalicão: "Acaba por ser [um resultado] justo. Tivemos o domínio do jogo, mas acabámos por não criar muitas muitas oportunidades. Os adversários defendem-se imenso, jogam muito no nosso erro e infelizmente penso que é mesmo isso que nos está a faltar para subirmos para um patamar mais acima do qual estamos hoje: é não dar brindes. Nestes últimos jogos em que não temos ganho os três pontos, sinto que temos dado sempre uma oferta que nos têm prejudicado, as equipas tentam jogar no nosso erro, fecham-se muito e hoje foi o que aconteceu. Acabaram por fazer o empate com um erro nosso, quando temos o jogo perfeitamente controlado, dominado. Depois, na procura de ir ao terceiro golo, acabámos por nos destapar mais, por ficar intranquilos e o adversário acaba por sentir que até pode ganhar o jogo."