Bruno Pinheiro deixa uma crítica à arbitragem: "É uma tendência muito grande que existe"

Declarações do treinador do Estoril, no final do encontro com o Belenenses (2-2), referente à 31ª jornada da Liga Bwin

Objetivos: "O fundamental é atingir o objetivo, a manutenção, e quanto antes melhor. Creio que hoje fica feito e acho que já está feito."

Resumo do jogo: "O que importa realçar é que a equipa fez uma primeira parte muito boa e conseguiu chegar à vantagem. Na segunda parte, não conseguimos manter o nosso nível. Acabámos por sofrer. Quando os adversários estão em dificuldade, lançam muita gente na frente, lançando o caos e o golo surge num desses lances caóticos."

Críticas à arbitragem: "Ainda não revi o jogo, a sensação que me fica é de que fomos perdendo confiança. Tenho a sensação de que houve muitas faltas que não foram assinaladas e é uma tendência muito grande que existe na arbitragem, quando as equipas têm uma vantagem confortável há a tendência para que não se vejam algumas faltas."

Confiança no guarda-redes: "Infelizmente, hoje não foi o suficiente para levarmos os três pontos. Acho que o Dani Figueira tem estado muito bem, temos um belíssimo guarda-redes e não me parece que tenha sido por aí."

Lançamento de jovens: "Poderá acontecer, mas também não nos queremos precipitar. Os jovens estão cá e temos a pré-época para trabalhar com eles. Pode ser uma possibilidade, não falei com ninguém, essas coisas passam por discutir-se internamente e tomarmos as nossas decisões e tudo é feito a seu tempo".