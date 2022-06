Bruno Pinheiro, treinador do Estoril

Estoril fica sem treinador no arranque da pré-temporada

Bruno Pinheiro está de saída do Estoril, o que sucede três dias depois do arranque da pré-temporada do clube da Linha.

O treinador reuniu-se com a SAD estorilista dando conta do desejo de sair, apanhando de surpresa tudo e todos no Estoril.

A notícia começou por ser avançada nas redes sociais pelo jornalista Pedro Sepulveda, sendo confirmada por O JOGO.