Bruno Pinheiro: "As pessoas esquecem-se de onde vem esta série de maus resultados"

Declarações do treinador Bruno Pinheiro após o jogo Estoril Praia- Tondela (1-0), da 22.ª jornada da I Liga Bwin

Futebol ingrato: "Acho que, muitas vezes, o futebol é ingrato e nos últimos sete jogos sem ganhar estivemos quatro deles a vencer, em dois deles perdemos o jogo fora de horas... Hoje, criámos várias oportunidades, a bola a ir ao poste duas vezes na mesma jogada, outra tirada em cima da linha...foi o libertar pelas oportunidades que estávamos a conseguir e este grupo tem sido fantástico."

Sobre o jogo: "Acho que uma vitória sofrida traz um sabor especial, o ter sido obtida dessa forma. O tempo estava a esgotar-se e o facto de ter acontecido perto do fim teve uma sensação ainda melhor. Tem efeito positivo, não é fácil trabalhar sem vitórias, mas este grupo de trabalho tem sido fantástico. Não querendo particularizar muito, o Joãozinho tem sido um dos grandes "timoneiros", sempre com grande seriedade."

Covid-19: "As pessoas por vezes esquecem-se de onde vem esta série de maus resultados, tivemos covid-19 e o adiamento do jogo com o Arouca fez com que tivéssemos tido quatro jogos sem os preparar com uma semana completa de trabalho."

Libertação: "Conseguimos preparar este jogo e tivemos uma vitória muito saborosa e uma libertação de satisfação, apesar de o grupo ter estado sempre empenhado. Não era uma questão de libertar, mas liberta um bocado. Tenho a sensação de que se o golo tivesse sido conseguido mais cedo, iríamos sofrer até ao final. Quando se trabalha sobre vitórias, a moral é outra."

Superstições: "Não ligo muito a superstições, de facto não ganhávamos, mas também é difícil perdermos em casa. Sabe muito bem ganhar aqui em casa e dar alegrias aos nossos adeptos. É importante ganhar em casa e ver toda esta gente alegre, não nos tem faltado o apoio e foi muito bom retribuir com uma vitória."

Raul Silva não foi convocado: "É um atleta que vem de lesão e tinha tido covid-19, veio limitado mas está a trabalhar bem e é uma questão de tempo até se integrar. O Mboula é um extremo com uma capacidade diferente, tem transporte de bola, presença física e isso pode ajudar-nos bastante".