Bruno Pinheiro após derrota com Benfica: "Sofremos um golo que não podemos sofrer"

Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, após a derrota por 2-1 frente ao Benfica, em jogo da 27.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Fizemos um bom jogo. Foi um jogo que controlámos bastante bem, creio que as melhores oportunidades de golo são nossas, não estava destinado ganharmos hoje."

Golo do Rafa mudou o jogo? "Não senti que houvesse um momento em específico [em que o jogo mudou]. A equipa esteve bem os 90 minutos, com exceção aos primeiros minutos da segunda parte. Depois sofremos um primeiro golo que não podemos sofrer. Temos um jogador à nossa frente, temos de fazer falta. Os jogadores têm de ter essa consciência. No Estádio da Luz contra uma equipa como o Benfica dificulta muito as coisas. Mantivemo-nos crentes, fizemos golo na parte final e creio que se houvesse mais minutos podíamos chegar ao empate, mas não deu tempo para isso."

Resultados negativos já são passado? "Tivemos um período mais perturbado, com covid-19, calendário apertado numa altura que não tivemos vários jogadores disponíveis, mas acho que estamos no caminho certo, saímos daqui com uma sensação muito boa, vamos tentar manter-nos na luta pelo sétimo e se possível chegar ao sexto."