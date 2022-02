Bruno Pinheiro, a expulsão de Raul Silva e a "tranquilidade": "Acho que não existe..."

Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, após a derrota com o Sporting, no Estádio de Alvalade, 3-0, em jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin.

Expulsão de Raul Silva no melhor momento do Estoril: "Enquanto esteve 11 contra 11 conseguimos estar a discutir o jogo, obviamente que o Sporting estava muito bem no jogo, mas estávamos competitivos. Viemos na segunda parte com muita vontade de arrancar pontos, e no nosso melhor momento, no momento em que estávamos a pressionar mais, a empurrar o Sporting para trás, acabámos por sofrer uma expulsão. A partir desse momento o jogo ficou fechado, se com 11 era difícil, com 10 tornou-se muito mais difícil."

Jogos muito difíceis: "Sabemos que estes jogos são sempre extremamente difíceis, para se conseguir ganhar o adversário tem de estar numa noite menos boa, nós no nosso máximo. Tivemos sempre muita vontade, quisemos muito, o golo não nos abalou, pelo contrário, motivou-nos ainda mais, porque vínhamos mesmo com a ideia de conseguir pontos. Faz parte, o golo apareceu e a partir daí, com 1-0, fomos muito precipitados na forma como quisemos tentar fazer o 1-1 com 10 e saímos altamente penalizados com dois golos muito rápidos."

Sétima posição com 30 pontos. Estoril está tranquilo? "Tranquilidade acho que não existe muito em todas as equipas. A proximidade pontual entre as equipas é curta, há muito desconforto, no entanto temos conseguido manter-nos no sétimo lugar, mas sabemos que vai ser difícil. No mercado de inverno conseguimos trazer jogadores com valências diferentes. Estávamos bem servidos, mas havia algumas características que precisávamos mais e foi nesse sentido que fomos buscar. Acho que vamos fazer uma segunda volta equilibrada, interessante, sabendo que os pontos estão cada vez mais difíceis, mas podem contar com o Estoril a discutir todos os jogos."