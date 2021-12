Besiktas já chegou a acordo com Bruno Pinheiro, falta entendimento com o Estoril

O emblema turco acertou um contrato de um ano e meio com o ainda treinador canarinho. Contudo, a SAD só liberta o técnico por 350 mil euros

Bruno Pinheiro pode mesmo deixar em breve o comando técnico do Estoril. Como O JOGO já tinha adiantado, o treinador, de 45 anos, era um dos favoritos para suceder a Sergen Yalcin no Besiktas: as negociações já estão praticamente concluídas e o campeão turco chegou a acordo com o ainda treinador canarinho, que está preparado para assinar por um ano e meio e auferir 900 mil euros até o final do vínculo.

Contudo, uma vez que Bruno Pinheiro está ligado aos estorlistas até o fim desta temporada, é necessário ainda um acordo com a SAD liderada por Ignacio Beristan Borra, algo que ainda não aconteceu. Isto porque o emblema da Amoreira não pretende abdicar do valor da cláusula de rescisão, que é de 350 ml euros.

De qualquer forma, percebendo que a saída pode estar iminente, a SAD do Estoril já começa a preparar a sucessão e, ao que O JOGO apurou, Vasco Botelho da Costa, treinador dos sub-23, é o favorito para assumir a liderança técnica.

À margem de toda esta situação, está o plantel canarinho, que continua a preparar a receção de amanhã ao Famalicão. Bruno Pinheiro orientou o treino de ontem e deve ainda comandar a equipa estorilista neste jogo.