Besiktas insiste em Bruno Pinheiro, mas saída do Estoril é improvável

À margem do interesse do turcos no técnico, o plantel do Estoril não folgou, depois do triunfo sobre o Belenenses, e começou a preparar já a receção ao Famalicão, agendada para sexta-feira

O bom trabalho no comando técnico do Estoril de Bruno Pinheiro, que, depois de ter conquistado a Liga SABSEG, na época passada, ocupa o quinto lugar no ano de regresso ao principal escalão, começa também a ser acompanhado além-fronteiras. Na última semana, da Turquia surgiram notícias de que o treinador canarinho estaria na agenda do Besiktas para substituir Sergen Yalçin, que colocou o lugar à disposição após a goleada sofrida na Alemanha, por 5-0, com o Dortmund para a Liga dos Campeões.

De acordo com a imprensa turca, o português, de 45 anos, integra uma lista final de hipóteses para o cargo, juntamente com Rıza Çalımbay, atual treinador do Sivasspor. Na segunda-feira, a Direção do Besiktas esteve reunida para discutir este assunto e, após a conclusão da mesma, Ceyhun Kazancı, diretor geral do clube de Istambul, confirmou que Bruno Pinheiro era um dos nomes referenciados.

Porém, mesmo que optem pelo treinador estorilista, a saída da Amoreira é um cenário que afigura improvável, apurou O JOGO. A SAD não quer quebrar a ligação de sucesso com Bruno Pinheiro, que já manifestou estar feliz no Estoril e não pretende deixar o projeto a meio da temporada.

À margem desta situação está o plantel do Estoril, que, depois da vitória no reduto do Belenenses (1-0), não tem tempo a perder e, sem direito a folgas, começou já a preparar a receção ao Famalicão, agendada para sexta-feira. E, claro, a sessão de trabalho foi orientada por Bruno Pinheiro.

Estrangeiro não seria uma novidade

Caso deixasse o Estoril e rumasse aos turcos do Besiktas, seria a terceira experiência de Bruno Pinheiro fora de Portugal. Antes de ganhar projeção ao serviço do emblema da Amoreira, com a conquista da Liga SABSEG, o treinador canarinho trabalhou também no Catar, onde começou por trabalhar na academia Inspire Qatar. Depois, foi mesmo selecionador nacional de sub-19 e sub-20 daquele país, participando no Campeonato do Mundo de sub-20. Foi ainda treinador-adjunto dos belgas do Eupen.