Bernardo Vital renova contrato com o Estoril até 2025

O central estendeu por mais três anos o vínculo com o Estoril Praia, que terminava no final desta temporada

Bernardo Vital renovou contrato com o Estoril por mais três anos e agora tem um vínculo válido com os canarinhos até 2025. Produto da formação estorolista, o central, de 20 anos, acabava contrato no final da presente temporada e mostrou-se satisfeito com esta renovação. "Estou muito feliz com a minha continuidade no clube que me viu e fez crescer", disse o defensor, em declarações às redes sociais da SAD.

O defensor estreou-se pela equipa principal do Estoril na época passada, tendo feito seis jogos, o suficiente para receber a medalha de campeão da Liga SABSEG. Também fez parte do plantel de sub-23 que conquistou a Liga Revelação e a Taça Revelação.

Na presente temporada, já participou em quatro partidas.