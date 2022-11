Bernardo Vital não teme boa forma do Benfica: "Acreditamos que temos hipóteses"

O central reconhece que os encarnados atravessam uma fase positiva, mas acredita que os canarinhos podem quebrar a invencibilidade do líder do campeonato. O defesa não vê nenhuma vantagem acrescida pelo facto de Nélson Veríssimo ter treinado vários jogadores do plantel benfiquista. "Ter este treinador é positivo em qualquer jogo", garante.

O Estoril prepara-se para um duplo confronto em casa contra o Benfica, líder da Liga Bwin e que recentemente venceu o Grupo H da Liga dos Campeões, onde também estavam inseridos o PSG e a Juventus. O primeiro jogo é no domingo, a contar para o campeonato, e depois segue-se outro, na quarta-feira, desta vez para a Taça de Portugal.

De regresso às opções após ter cumprido dois jogos de castigo, Bernardo Vital não se deixa intimidar pelo poderio do adversário e acredita que os canarinhos podem acabar com a invencibilidade dos encarnados esta época. "Sabemos que vamos apanhar uma equipa numa boa fase, mas acreditamos que temos hipóteses e estamos focados em conseguir os três pontos", realça o central, em conversa com O JOGO.

A comandar os canarinhos está Nélson Veríssimo, treinador que no ano passado treinou o Benfica e trabalhou com vários jogadores do atual plantel encarnado. Porém, o defesa não vê nisso uma vantagem. "Ter este treinador e a sua equipa técnica é positivo em qualquer jogo, não só neste", elogia Bernardo Vital, para quem foi fácil entender as ideias de jogo do substituto de Bruno Pinheiro: "Algumas até são semelhantes, mas trouxe outras dinâmicas de fácil interpretação e adaptação."

Depois de se ter afirmando no onze a meio da época passada, o camisola 3 do Estoril acredita que este pode ser "o ano de afirmação." "Sinto que comecei bem a temporada e continuo focado em trabalhar e evoluir. Mas, apesar de o individual também ser importante, o meu foco vai sempre para coletivo", vinca Bernardo Vital, que tem tido Pedro Álvaro como parceiro no eixo defensivo: "É um jogador com muita qualidade, damo-nos bem dentro e fora de campo. Temos ainda o Lucas Áfrico e o Mexer, que também são muito bons."

Europeu de sub-21 é meta

Bernardo Vital tem sido um dos destaques do Estoril esta época, situação que não passou despercebida a Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, que o chamou para o particular frente à Geórgia. O central confessa que sonha em estar no Europeu da categoria; "Seria um orgulho representar o meu país nessa competição. Mas sei que isso só vai acontecer se estiver bem no Estoril."