Bernardo Vital num duelo com Diogo Gonçalves

Central do Estoril promete outra resposta para o reencontro com as águias, em jogo da Taça de Portugal.

Bernardo Vital, jovem central do Estoril, acredita que a equipa vai dar uma resposta diferente no reencontro com o Benfica, quarta-feira, para a Taça de Portugal.

"Tivemos bons momentos coletivos, apesar de termos sofrido cinco golos. Sabemos no que errámos, no que melhorámos e agora é trabalhar para na quarta-feira darmos uma boa resposta contra a mesma equipa", afirmou na entrevista rápida da SportTV após a goleada (1-5) para a ronda 12 do campeonato.

"Sabíamos que íamos apanhar uma equipa em boa forma. Tivemos bons momentos com bola, mas temos de melhorar, não podemos sofrer cinco golos. Temos consciência disso e a equipa vai melhorar para quarta-feira. Já tivemos boas fases, resultados, exibições. Estamos agora numa má fase em termos de resultados, mas estamos é preocupados em trabalhar e dar a volta para cima. E quarta-feira vamos trabalhar pela vitória e por fazer um jogo melhor a nível coletivo", rematou.