"Benfica? Chegou a uma fase em que os caminhos já não se cruzam"

Tiago Araújo com a camisola do Estoril

Tiago Araújo explicou a O JOGO a razão pela qual deixou o Benfica e assinou pelo Estoril.

Tiago Araújo assinou esta época em definitivo pelo Estoril, terminando uma ligação de oito anos ao Benfica. Em conversa com O JOGO, o extremo, de 21 anos, explicou esta opção. "Chegou a uma fase em que os caminhos já não se cruzam e era altura para um novo projeto", contou o camisola 78 dos canarinhos, adiantando que a equipa "já tinha chamado atenção no ano passado" e que sente parte de "um plantel muito bom, com muita malta jovem."

Na Amoreira, o ala reencontrou Nélson Veríssimo, treinador com quem já tinha trabalhado no Benfica. "Já conheço as ideias dele e ele sabe a minha valia", vincou Tiago Araújo, destacando também as várias amizades que já fez "num grupo unido e coeso."

Sobre os objetivos para a época, o extremo, que também pode jogar na posição de lateral-esquerdo, diz que "o Estoril quer ficar o mais acima possível na tabela", mas, frisou, o "mais importante é garantir rapidamente a permanência".