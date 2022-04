Atlético Nacional continua atento a Leonardo Ruiz

Avançado, de 26 anos, tem sete golos em 23 jogos pelo Estoril, esta temporada.

O trajeto do colombiano Leonardo Ruiz no Estoril continua a ser seguido de perto pelo Atlético Nacional, um dos mais conceituados clubes da Colômbia.

De acordo com a Imprensa local, o avançado está no radar deste emblema de Medellín, que já o tinha sondado no princípio de fevereiro. Porém, até ao momento não chegou qualquer proposta dos sul-americanos à SAD canarinha.