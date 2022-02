Reação bem humorada de Francisco Geraldes a um momento na parte final do Marítimo-Estoril (0-0), partida da 21ª jornada da Liga Bwin

Francisco Geraldes reagiu com humor na rede social Twitter, ao facto de um adepto do Marítimo ter atirado um saco de tremoços, quando o médio de 26 anos do Estoril se preparara para bater um canto na parte final do jogo da 21ª jornada da Liga Bwin, realizado este sábado no Funchal.

"Atiram-me um saco de tremoços sem uma mini a acompanhar. Indecente. Enfim, continuem a votar PS", publicou com humor e com referência final a uma frase que é muito usada no Twitter.