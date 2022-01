Arthur: "Jogar desta forma é um grande orgulho para todos"

Arthur marcou o primeiro golo do Estoril

Declarações de Arthur, avançado do Estoril, após a derrota (2-3) na receção ao FC Porto.

A partida: "Foi jogo muito difícil, já sabíamos que íamos defrontar uma grande equipa, ainda para mais com as adversidades que tivemos com os casos de covid-19. Estou muito orgulhoso da equipa, demos o nosso melhor e fizemos um bom jogo. Agora é continuar a trabalhar forte. O jogo não foi fácil, mas mostrámos o nosso valor e queremos continuar assim para somar pontos."

Motivação: "Jogar da forma como fizemos neste jogo é um grande orgulho para todos. Agora é continuar forte, ouvir o que o míster tem para nos dizer. Fizemos uma grande primeira parte, demos o máximo, mas infelizmente não saímos com a vitória."