APAF apresenta queixa ao CD depois das declarações de Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro disse que "o campo inclinou um bocado", criticando a arbitragem do Estoril-FC Porto por um golo invalidado à equipa da casa. A APAF apresentou queixa ao Conselho de Disciplina.

A APAF apresentou queixa ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contra Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, depois das declarações do técnico no final do jogo frente ao FC Porto, que os azuis e brancos venceram por 3-2, no sábado, sabe O JOGO.

Bruno Pinheiro fez críticas à arbitragem do encontro pelo golo invalidado aos estorilistas - seria o 3-1, na altura - na segunda parte.

"Claramente, o lance do jogo seria o 3-1 aos 75 minutos [golo anulado a Rui Fonte na sequência de falta assinalada a Gamboa]. Poderíamos ter dado uma machadada no FC Porto. Não tendo visto o lance, a haver alguma coisa, ocorreu longe da bola, sem influência no golo. O toque não está relacionado com o golo. Além da nossa quebra física, senti que o campo inclinou um bocado, não querendo ser deselegante. Senti que deixou de haver faltas", comentou o treinador.