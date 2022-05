"André Franco merece o dinheiro que vão oferecer por ele"

Declarações do treinador Bruno Pinheiro no final do encontro Estoril-Moreirense (1-0), da 33.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Na primeira parte, não estivemos ao nosso melhor nível e toda a gente reconheceu isso para na segunda parte conseguirmos elevar o nível. Soubemos ganhar os nossos pontos em boa altura, estamos longe da confusão dos pontos e isso pode dar a sensação de que estamos descontraídos, mas não é isso que se passa."

Sobre o golo: "O André Franco ouve muito o que lhe é dito e foi-lhe lançado o desafio dos golos, trabalhando a chegada à área, e ele melhorou, por isso não me espanta o interesse de outros clubes, que merece o dinheiro que vão oferecer por ele."

O futuro: "O contrato está assinado, tenho acordo com o Estoril para a próxima época e nada me leva a pensar que algo será diferente".